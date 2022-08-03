Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Сбежавшая из страны Чулпан Хаматова нашла личного агента в Америке

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 51

Актриса Чулпан Хаматова обзавелась личным агентом в США

Сбежавшая из страны Чулпан Хаматова нашла личного агента в Америке

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Знаменитость надеется получить работу в Голливуде. Но удастся ли ей это?

Сбежавшая из России в Латвию на фоне специальной военной операции по защите Донбасса актриса Чулпан Хаматова надеется переехать в Америку.

Как передают российские коллеги звезды, она обзавелась агентом в США. Там Хаматова якобы надеется заполучить какую-нибудь роль в Голливуде, за которую хорошенько заплатят.

«Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть „в струю“ в США — с такой позицией. Для этого нужны связи. Еще вариант: продюсеры, которые уехали и будут снимать кино, также станут иметь в виду таких узнаваемых кинозвезд — как Хаматова, Ингеборгу Дапкунайте», — цитирует KP.RU слова звездных коллег.

Кроме того, они отмечают, что у нее не больше 20%, чтобы получить роль в Штатах. Куда реалистичнее смотрится шанс попасть в новые картины Кирилла Серебрянникова и других покинувших страну режиссеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России. Между тем, сама актриса часто и в жесткой форме высказывалась против граждан необъятной и всех, кто ее защищает в непростое время.

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

15:17
Мясорубка: украинский доброволец назвал адом для ВСУ бои в Песках
15:14
Стал слишком опасен: кому выгодна затяжная болезнь Байдена
14:58
Частично парализован, в реанимации: новые подробности состояния Анатолия Чубайса
14:55
Тайваньские гастроли Пелоси: кто остался крайним после поездки спикера палаты представителей США
14:50
Сбежавшая из страны Чулпан Хаматова нашла личного агента в Америке
14:42
C детьми здесь не место: почему многие лидеры Европы не стали продолжать свой род

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Прямая трансляция ПКФ по международному трибуналу и признанию «Азова»* террористами
Оттуда не выходит: Захарова указала, где сейчас находится Зеленский
Родинки и загар: Как защититься от солнца и не заболеть раком

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год