Сбежавшая из страны Чулпан Хаматова нашла личного агента в Америке

Знаменитость надеется получить работу в Голливуде. Но удастся ли ей это?

Сбежавшая из России в Латвию на фоне специальной военной операции по защите Донбасса актриса Чулпан Хаматова надеется переехать в Америку.

Как передают российские коллеги звезды, она обзавелась агентом в США. Там Хаматова якобы надеется заполучить какую-нибудь роль в Голливуде, за которую хорошенько заплатят.

«Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть „в струю“ в США — с такой позицией. Для этого нужны связи. Еще вариант: продюсеры, которые уехали и будут снимать кино, также станут иметь в виду таких узнаваемых кинозвезд — как Хаматова, Ингеборгу Дапкунайте», — цитирует KP.RU слова звездных коллег.

Кроме того, они отмечают, что у нее не больше 20%, чтобы получить роль в Штатах. Куда реалистичнее смотрится шанс попасть в новые картины Кирилла Серебрянникова и других покинувших страну режиссеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России. Между тем, сама актриса часто и в жесткой форме высказывалась против граждан необъятной и всех, кто ее защищает в непростое время.