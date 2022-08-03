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Анна Калашникова чуть не умерла при родах: «У меня был сепсис»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 13

Светская львица призналась, что появление первенца для нее было самым сложным испытанием. Но разве это сравниться с радостью материнства?

Анна Калашникова чуть не умерла при родах: «У меня был сепсис»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Российская актриса Анна Калашникова воспитывает семилетнего сына Даниила. Звезда вспоминает, как ей нелегко дались роды. Артистка едва не умерла на родильном столе.

Во время одной из телепередач модель вступила в спор с доктором медицинских наук Ириной Филатовой. Причиной стала тема суррогатного материнства, где врач выступала против, а Калашникова — за такую процедуру.

По словам профессора, альтернативный способ негативно влияет здоровье роженицы и даже может привести к летальному исходу. Однако теледива возразила напомнив, что и у обычной матери бывают подобные риски.

«Вот у меня произошла такая же ситуация, меня спасали врачи. Слава Богу, я не умерла. При первых моих родах, я лежала в реанимации. У меня был сепсис. Заражение крови — это смерть. Меня откачивали три недели, потом перевели в обычную палату. Я просто превратилась из 50-килограммовой девушки в овощ, который лежал на ИВЛ. Я распухла до 86 килограммов. Не могла встать», — цитирует ее слова StarHit.ru.

Не исключено, что на тот момент плохое состояние было вызвано еще расставанием звезды с певцом Прохором Шаляпиным, который бросил ее во время беременности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочка Анны Плетневой станет новой солисткой «Винтажа».

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