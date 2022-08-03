Российским чиновникам хотят запретить владеть недвижимостью за рубежом. Речь, в частности идет о странах НАТО и государствах — кандидатах на вступление в альянс. Законопроект уже поступил в Госдуму.

Ограничение коснется тех, кому уже не разрешается хранить сбережения в иностранных банках. Как выяснили «Известия», в списке — президент, парламентарии, председатель правительства и федеральные министры, представители центробанка, силовых структур, судов и другие высокопоставленные чиновники.

В случае, если у них выявят квартиры или дома, им придется их продать или покинуть пост. Запрет распространяется также на супругов и несовершеннолетних детей.