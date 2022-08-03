Врач назвала продукты, способные быстро снижать давление

Полезны ли плоды с огорода и какие из них точно нужно употреблять в больших количествах?

Сезонные овощи, такие как, например, огурцы способны помочь нормализовать артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Таким мнением поделилась врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

«В огурцах есть хлорофилл. Вещество, которое несет пользу всем системам и защищает от возможных недугов. В том числе огурцы контролируют давление и поддерживают тонус сосудов», — говорит специалист.

При этом употреблять овощи нужно без соли, напомнила Лазуренко.

«В огурцах хороший баланс калия и натрия, при условии, если они съедаются несоленые. Если овощ разрезается и солится, то сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний», — рассказала врач в интервью с «Москвой 24».

Также еще одним продуктом нормализующим давлением может быть помидор. Он богат ликопином. Это вещество улучшает качество обменных процессов и качественно влияет на организм.

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