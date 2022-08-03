Жильцы слышали крики, но подумали, что это играют дети. В это время девушка звала на помощь.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Опубликовано видео с места убийства девушки-врача в Оренбурге. Запись оказалась в распоряжении редакции 5-tv.ru. Жители дома, куда приехала на вызов доктор, слышали крики. По словам одного из них, дети, игравшие во дворе, успели сфотографировать нападавшего со спины. Известно, что он был в капюшоне.

«Все произошло днем, где-то часа в три. Они вчера весь вечер работали. Я так понял, она позвонила в домофон, ей сверху открыли и ждали. Она не дошла. Потом спустился парень, который вызывал, а она уже убитая», — сказал один из жильцов.

Известно, что нападавший пошел «в сторону садиков». По словам другого жителя, он ничего не слышал. Медика вызвали из-за высокой температуры пенсионерки, его матери. За день до этого к ней приезжала скорая.

«Говорят, что кто-то заходил за женщиной. У матери была температура, а скорая уже вызвала терапевта. Я открыл дверь, спустился. Даже не понял, что это врач, тело в крови. Потом поднялся назад и вызвал скорую. Крики были, но это могли быть дети, они тут играют», — рассказал собеседник.

Убийство произошло накануне, девушка 25 лет звала на помощь, когда на нее напали. Нападавший скрылся с места происшествия. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Оренбурге зверски убили девушку-доктора.

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