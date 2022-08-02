Весь подъезд был залит кровью: в Оренбурге зверски убили приехавшую на вызов девушку-доктора

Преступник изрезал ножом девушку прямо в подъезде жилого дома.

В Оренбурге при трагических обстоятельствах скончалась молодой доктор — на 25-летнюю девушку Елену преступник напал с ножом прямо в подъезде жилого дома. Туда она приехала на вызов, но помощь понадобилась уже ей.

По информации Следственного комитета по региону, инцидент произошел на улице Володарского. По одному из адресов доктор прибыла на вызов на служебной машине, а после перестала выходить на связь. Тревогу забили родные, которые не смогли до нее дозвониться, уточняет «Оренбург-КП».

В результате девушка была обнаружена мертвой в подъезде, так и не дойдя до пациента. По информации издания, врач звала на помощь, но никто так и не откликнулся. На опубликованных видео с места происшествия видно, что вся лестничная клетка буквально залита кролью. Преступник сделал свое черное дело и исчез с места происшествия.

Так выглядела молодой врач Елена Ф., которая погибла от рук преступника. Фото: Ok.ru / 521282529741

Смерть врача — большая потеря для Оренбурга. Елена работала терапевтом в поликлинике № 3 на проспекте Дзержинского, и пациенты учреждения ценили ее и как специалиста, и как человека.

Убитая врач-терапевт была продолжателем семейной династии врачей.

Сотрудники больницы тоже дорожили коллегой, и сейчас весь коллектив скорбит по поводу ее смерти.

«Сегодня в Оренбурге случилось чрезвычайное происшествие. У нас — медиков — большая трагедия, да и у всех жителей города. По пути на вызов к пациенту в подъезде погибла молодая талантливая врач, участковый терапевт Елена Ф. Все медицинское сообщество региона глубоко скорбит», — говорится в официальном сообщении регионального минздрава в соцсети ВК.

Всего год назад молодой специалист вышла замуж. Шок, боль и растерянность испытывает и супруг погибшего терапевта. По информации местных СМИ, после того, как он узнал о гибели жены, отправился в больницу, где она работала и устроил истерику.

Местные жители тоже негодуют. По их рассказам в соцсетях, у домов, которые обслуживала доктор, небезопасно: там собирается огромное количество людей и до самой ночи стоит галдеж.

«Ужас просто! Что происходит с миром! Врач, молодая, красавица! Вся жизнь впереди… Господи, как жалко! Соболезнования родным и близким! Это безумно страшно!»;

«Боже… Что творится, а мы каждый день ходим по вызовам. Соболезнования!»;

«Как теперь по вызовам ходить, пока убийца на свободе, страшно очень. Надеюсь, его найдут и накажут. Соболезную родным и близким погибшего врача», — пишут подписчики минздрава в ВК.

Сейчас в обстоятельствах происшедшего разбираются следователи — возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Как сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на региональное МВД, правоохранители проводят поквартирный обход, опрашивают возможных очевидцев ЧП и изучают записи с камер наблюдения.

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