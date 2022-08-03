Войсками России эффективно применяется на Украине новейшая винтовка «Сталинград». Она уже неплохо зарекомендовала себя в Донбассе. Оружие способно точно поразить цель на расстоянии до полутора километров. В каких именно районах оно использовалось не уточняется. Обо всем в подробностях 5-tv.ru рассказал эксперт в военном деле, подполковник запаса ФСБ Максим Парфенов.

Что касается характеристик, калибр «Сталинграда» 338 Lapua Magnum, вес составляет более семи килограммов, скорость полета пули 850 м/с, а емкость магазина рассчитана на пять выстрелов. Использовать винтовку можно как при низких, так и при высоких температурах. Кроме того, она может использоваться не только для выполнения боевых задач, но также и для охоты и соревнований. Имеет складной приклад и обладает портативностью. «Сталинград» дает преимущество и расширяет возможности подразделений спецназа. По словам экспертов, она эргономична.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин обратился к нации, отметив что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. Согласно заявлению Минобороны РФ, российские войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины с целью демилитаризации и денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Росгвардия уничтожила диверсионно-разведывательную группу Украины в ЛНР.