Российские военные применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград»
Уникальное оружие может использоваться не только в боевых условиях, но и на соревнованиях или охоте.
Фото, видео: Серебряков Дмитрий/ ТАСС; 5-tv.ru
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Войсками России эффективно применяется на Украине новейшая винтовка «Сталинград». Она уже неплохо зарекомендовала себя в Донбассе. Оружие способно точно поразить цель на расстоянии до полутора километров. В каких именно районах оно использовалось не уточняется. Обо всем в подробностях 5-tv.ru рассказал эксперт в военном деле, подполковник запаса ФСБ Максим Парфенов.
Что касается характеристик, калибр «Сталинграда» 338 Lapua Magnum, вес составляет более семи килограммов, скорость полета пули 850 м/с, а емкость магазина рассчитана на пять выстрелов. Использовать винтовку можно как при низких, так и при высоких температурах. Кроме того, она может использоваться не только для выполнения боевых задач, но также и для охоты и соревнований. Имеет складной приклад и обладает портативностью. «Сталинград» дает преимущество и расширяет возможности подразделений спецназа. По словам экспертов, она эргономична.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин обратился к нации, отметив что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. Согласно заявлению Минобороны РФ, российские войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины с целью демилитаризации и денацификации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Росгвардия уничтожила диверсионно-разведывательную группу Украины в ЛНР.
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