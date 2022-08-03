Строители Крымской переправы помогут в восстановлении Антоновского моста

В Херсоне начался ремонт Антоновского моста, который разбомбили боевики. Восстановлением стратегического объекта занимается компания, которая строила Крымский мост.

А пока сообщение с большой землей осуществляется через паромную переправу, которую организовали российские инженерные войска. Иван Литомин увидел, как все работает.

Эту переправу здесь уже называют «дорогой жизни». С одного берега Днепра на другой едут легковушки и грузовики — везут продукты и лекарства. После того как украинские военные несколько раз ударили по Антоновскому мосту американскими ракетами, короткий путь, соединяющий Херсон с большой землей, оказался отрезан.

Вместимость паромной переправы — до 30 машин. Сейчас здесь 26. Конечно, время ожидания в очереди — несколько часов. Но с сегодняшнего дня количество таких паромов увеличилось ровно в два раза. Вот на том берегу сейчас загружается второй такой паром.

Без моста добраться из Крыма в город можно лишь через ГЭС — а это крюк в полторы сотни километров. Но на пароме, конечно, все гораздо быстрее.

Десять минут — ровно столько занимает переправа через Днепр. Если с разгрузкой и погрузкой транспорта, то это около 30 минут. В общем, недолго.

Переправа абсолютно бесплатная. Ее сделали военные инженерных войск. Они ее и обслуживают.

Антоновский же мост закрыт на ремонт. В Херсоне уже нашли всю проектную документацию, рассчитали нагрузки и теперь занимаются его восстановлением.

«Мы прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, которая строит самое большое количество мостов… Эта та же компания, которая построила Крымский мост», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Перегруппировали вокруг моста и системы ПВО. «Антошка», как его называют в народе, под надежной защитой и уже на следующей неделе вновь откроется для проезда. Паромную переправу при этом сворачивать не станут.