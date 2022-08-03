Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Пострадавшие в Еленовке пленные об ударе ВСУ по СИЗО: «Боялись еще одного прилета»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 63

Пострадавшие в Еленовке украинские пленные рассказали об ударе ракеты ВСУ по СИЗО

Фото, видео: Дмитрий Мармышев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Раненые украинские боевики подтвердили, что в уничтоженном бараке находились те, кто вышел из «Азовстали».

Двое выживших при ударе американскими HIMARS по СИЗО в Еленовке украинских военнопленных рассказали 5-tv.ru о событиях той ночи.

Одного из них придавило сломавшейся в результате взрыва двухъярусной кроватью. Раненый в темноте чудом выбрался из горящего барака, потеряв много крови.

«Дым, огонь… С горем пополам выбрался. Прилег на землю, меня укрыли одеялом — потерял много крови, морозило. Пришли, соответственно, медики, вкололи обезболивающее», — рассказал пленный.

Второй раненый отметил, что в бараке, куда прилетела ракета, находились те, кто сдался и вышел из катакомб «Азовстали». Это косвенно подтверждает версию о том, что Киев ударом РСЗО HIMARS по бараку с пленными намеревался уничтожить своих «героев», которые начали выдавать ценные сведения.

«Я спал, проснулся от первого взрыва, который был где-то недалеко. Перевернулся на другой бок, думал дальше спать. Произошел второй взрыв, начала рушиться крыша. Понял, что с ногой что-то не так. Началась эвакуация, все начали выбегать. Мы боялись еще одного прилета или чего-то такого», — рассказал пленный.

Атака на СИЗО в Еленовке Донецкой народной республики произошла 29 июля. По изолятору был нанесен удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, которую США передали Украине для "защиты" территорий. В результате обстрела погибло полсотни украинских военнопленных, еще 73 были ранены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия направила в ООН доказательства вины Киева в ударе по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке.

Тема:
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