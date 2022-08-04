Националисты используют женщин с новорожденными в качестве живого щита
Боевики держат оборону в родильном доме в Доброполье. Эвакуировать несчастных не позволяют.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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И вот новые факты использования мирных объектов националистами. По данным нашего Минобороны, ВСУ взяли в заложники пациентов сразу нескольких медучреждений.
«В Доброполье Донецкой Народной Республики в помещениях родильного дома сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов. Медицинский персонал, женщины с новорожденными детьми не эвакуированы и фактически используются в качестве „живого щита“», — подчеркнул глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
В Краматорске и Артемовске в больницах оборудованы огневые позиции. Причем, оттуда периодически обстреливаются жилые кварталы.
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