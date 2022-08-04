В России планируют создать новый государственный сервис, который позволит пользователям по удаленной схеме нотариально заверять веб-страницы и электронную переписку.

Как выяснили «Известия», с такой инициативой в Минцифры обратились представители Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Заверять у нотариуса электронные сообщения можно и сегодня. Но процедура эта довольно утомительная. К тому же суды до сих пор неохотно принимают заверенные скриншоты в качестве доказательств.

Создание государственного сервиса упростит процесс. А также поможет быстро фиксировать действия мошенников — еще до того, как они успеют стереть переписку.