Сервис необходим, чтобы быстро фиксировать действия мошенников — до того как злоумышленники сотрут переписку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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В России планируют создать новый государственный сервис, который позволит пользователям по удаленной схеме нотариально заверять веб-страницы и электронную переписку.

Как выяснили «Известия», с такой инициативой в Минцифры обратились представители Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Заверять у нотариуса электронные сообщения можно и сегодня. Но процедура эта довольно утомительная. К тому же суды до сих пор неохотно принимают заверенные скриншоты в качестве доказательств.

Создание государственного сервиса упростит процесс. А также поможет быстро фиксировать действия мошенников — еще до того, как они успеют стереть переписку.

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