Врачи назвали ТОП самых неожиданных признаков инсульта
Невролог Гумберт назвала потерю зрения и слабость внезапными признаками инсульта
Фото: www.globallookpress.com / Monkey Business 2 via www.imago-
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Если человек заметил один из этих симптомов, ему нужно незамедлительно обратиться за помощью. Иначе фатальных последствий не избежать.
Врачи назвали нетипичные признаки инсульта. Среди них есть потеря зрения и жуткая слабость. Об этом сообщило издание Eat This, Not That!
Врач отделения неотложной помощи Кристин Перри рассказала в беседе с порталом, что помимо известных симптомов ишемического и геморрагического инсультов, могут быть и другие.
Она напомнила типичные признаки инсульта: перекошенное лицо, трудности с речью и ходьбой. Однако онемение и слабость по всему телу тоже могут быть сигналами о критическом состоянии здоровья.
«Симптомы инсульта появляются внезапно. Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения», — добавила доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт.
Доктор медицинских наук Роберт Серготта отметил: внезапная потеря зрения может означать, что у человека скоро случится инсульт. Он добавил, что в случае ухудшения зрения из-за инсульта, у пациента есть всего несколько часов, чтобы получить неотложную помощь.
Врачи призвали при первых признаках инсульта немедленно обращаться за профессиональной помощью. Перри отметила, что зачастую люди при исчезновении симптомов остаются дома и успокаивают себя тем, что у них случился микроинсульт.
Как ранее писал 5-tv.ru, врач-терапевт Ирина Ескова заявила, что онемение рук или ног способно привести к серьезным последствиям. Этот симптом может говорить о наличии разных заболеваний.
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