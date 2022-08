Врачи назвали ТОП самых неожиданных признаков инсульта

Если человек заметил один из этих симптомов, ему нужно незамедлительно обратиться за помощью. Иначе фатальных последствий не избежать.

Врачи назвали нетипичные признаки инсульта. Среди них есть потеря зрения и жуткая слабость. Об этом сообщило издание Eat This, Not That!

Врач отделения неотложной помощи Кристин Перри рассказала в беседе с порталом, что помимо известных симптомов ишемического и геморрагического инсультов, могут быть и другие.

Она напомнила типичные признаки инсульта: перекошенное лицо, трудности с речью и ходьбой. Однако онемение и слабость по всему телу тоже могут быть сигналами о критическом состоянии здоровья.

«Симптомы инсульта появляются внезапно. Люди в какой-то момент чувствуют себя хорошо, а затем у них внезапно появляются такие симптомы, как слабость, онемение, проблемы с речью или потеря зрения», — добавила доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета Келли Гумберт.

Доктор медицинских наук Роберт Серготта отметил: внезапная потеря зрения может означать, что у человека скоро случится инсульт. Он добавил, что в случае ухудшения зрения из-за инсульта, у пациента есть всего несколько часов, чтобы получить неотложную помощь.

Врачи призвали при первых признаках инсульта немедленно обращаться за профессиональной помощью. Перри отметила, что зачастую люди при исчезновении симптомов остаются дома и успокаивают себя тем, что у них случился микроинсульт.

