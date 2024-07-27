Оконфузились: олимпийский флаг перевернули на церемонии открытия Игр в Париже

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

На Олимпийских играх-2024 в Париже флаг повесили в перевернутом виде

Оконфузились: олимпийский флаг перевернули на церемонии открытия Игр в Париже

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Французы уже назвали эту церемонию худшей в истории спортивного состязания.

Во время церемонии открытия Олимпиады в Париже флаг повесили на флагшток вверх ногами. Сообщения об этом появились в социальной сети.

В момент мероприятия олимпийский флаг сначала вынесли к сцене, потом его водрузили в перевернутом состоянии и прямо так и подняли — двумя кольцами вверх, а не тремя. Помимо этого было и немало других конфузов.

Саму церемонию открытия решили провести вне стадиона, устроив речной парад в центре столицы. Сначала по Сене прошли почти 100 лодок более чем с 10 тысячами атлетов. Развлекать всех присутствующих и смотрящих трансляцию пригласили Леди Гагу, страдающую синдромом мышечной скованности Селин Дион и других знаменитостей.

Несмотря на долгую подготовку к мероприятию, церемонию открытия Олимпиады французы уже назвали худшей. Многие на верхних набережных Сены мало что видели, а внезапный дождь только усугубил ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день Олимпиады в Париже.

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