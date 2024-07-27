«Схожее видение»: как Россия и АСЕАН выстраивают равноправный диалог

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Лавров: у России и АСЕАН схожее видение многополярного мироустройства

Фото, видео: Sakchai Lalit / ТАСС; 5-tv.ru

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Тем не менее, Запад с мнением Ассоциации государств Юго-Восточной Азии не считается.

Десять стран участниц и один из ключевых партнеров по диалогу. На делегацию из России направлены все камеры. Совет министров иностранных дел стран Россия-АСЕАН — в полном составе. Поводов для плохого настроения и не было: между Россией и Азией давно выстроен равноправный диалог.

«У нас с партнерами по диалогу схожее видение на формирование многополярного мироустройства и о прочной основе принципов устава ООН, о других нормах международного права и повышение роли стран Глобального Юга в многосторонних структурах, сообразно их быстро растущему реальному весу в мировой экономике и политике», — сказал глава МИД России.

Именно поэтому в АСЕАН не спешат заводить новых друзей. Здесь знают: старый друг — лучше.

Ни Россия, ни Китай не входят в АСЕАН, но это не мешает им ежегодно проводить встречи в формате «10+1». Именно для этого Ван И и Сергей Лавров прилетели в Лаос.

Несмотря на давление США, участники организации не поддерживают ни антироссийские санкции, ни стремление Запада завязать очередной конфликт.
«Вопросы, связанные с Тайванем и в целом по Юго-восточной Ази, — мы на них фокусируемся. Тайвань является частью Китая, и у него есть на это права и полный суверенитет над этим островом. Мы придерживаемся принципа Одного Китая. И все вопросы с Тайванем должен решить сам Китай», —считает глава МИД Лаоса Салемсай Коммасит.

Но Запад с мнением АСЕАН не считается. На площадки форума в эти дни отправлены дипломаты чуть ли не всей «Большой семерки». Вот с очередной встречи выходит глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. На встрече с Ван И обсуждал тему не связанную с Тайванем, снова пытался отговорить Китай от поддержки России.

Корреспондент попыталась узнать у Лэмми, продолжит ли Великобритания снабжать Украину оружием. Однако он, оттолкнув ее, прошел мимо.

Агрессия — норма для британского дипломатического ведомства. А как иначе, если раз за разом вместе с союзниками терпишь поражение там, где не ждал? Тем более, в Азии с большим интересом следят за всем, что происходит на украинском театре боевых действий, понимая: сейчас Запад пытается сделать из юго-востока еще один плацдарм.

Ни одна из стран, кроме Филиппин, не согласилась разместить в регионе натовские ракеты якобы для безопасности. Фирменный почерк США и их союзников давно узнаваем: сначала создать провокации, затем столкнуть тех, кто всегда готов искать разные пути решений спорных вопросов.

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