Отпуск «про запас»: как нужно отдыхать, чтобы вернуться на работу счастливым

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Психолог Якуба: планируйте досуг, чтобы вернуться на работу счастливым

Отпуск «про запас»: как нужно отдыхать, чтобы вернуться на работу счастливым

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Специалисты дали несколько важных рекомендаций, которые перевернут ваше представление о досуге.

Чтобы после отпуска вернуться к работе без лишнего стресса, важно вести правильный образ жизни на протяжении всего отдыха. Об этом рассказали врач-эндокринолог Вероника Неудахина и психолог Дарья Якуба для URA.RU.

«Несмотря на желание отоспаться „про запас“ или позволить себе излишества в рационе, очень важно все-таки стараться вести в отпуске здоровый образ жизни», — отмечает Дарья Якуба.

Прежде всего, необходимо соблюдать режим сна, питаться сбалансированно, а также делать ежедневную физическую нагрузку, считают эксперты. Это может показаться довольно сложным делом в отпуске, но позже вы будете чувствовать себя действительно лучше и по-настоящему отдохнете.

При этом не стоит уделять сну больше семи-восьми часов в день, так как избыток сна, наоборот, приведет к ощущению разбитости.

Помимо этого, важную роль играет ваша постоянность — необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы чувствовать себя хорошо.

Не стоит себя мучить во время отпуска изнурительными диетами, но и уходить «в отрыв» не стоит. Специалисты также не советуют злоупотреблять алкогольными напитками.

Психолог советует чередовать насыщенные впечатлениями дни со спокойными. Так, если у вас сегодня выдался эмоциональный день, то завтра лучше провести день спокойно. Например, можно посмотреть фильм или почитать книгу.

Кроме того, перед началом рабочих будней попробуйте вернуться к рутинному распорядку дня, привычным ритуалам и рациону питания.

Чтобы работа не казалась для вас неприятной рутиной, планируйте заранее интересные занятия на ближайшие выходные после отпуска.

«Это могут быть путешествия, долгожданные покупки, встречи с дорогими людьми, давние увлечения, которые совершенно точно принесут радость. Или же, наоборот, дела и цели, связанные с профессиональным развитием и карьерным ростом», — рассказала психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, почему перед отпуском возникает стресс.

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