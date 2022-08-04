Актриса Ходченкова поделилась с подписчиками свадебным снимком

Неужели под венец? Ходченкова показала фото в свадебном платье

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса наконец собралась замуж или просто примерила роль невесты?

Жизнь актрисы Светланы Ходченковой бьет ключом. Пока ее многие коллеги по цеху рефлексируют по поводу событий на Украине, артистка трудится не покладая рук. К примеру, сейчас снимается в сериале «Актрисы» — проекте Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. А накануне снялась в свадебной фотосессии.

Правда, и на этот раз это фотографии не с ее свадьбы. А, как пишет 7Дней.гu, Светлана снялась в рекламе ювелирного бренда. Но не столько украшения притягивают взор подписчиков, сколько белое платье. Стройной, изящной актрисе оно, конечно же, к лицу. Кстати, ничего лишнего в нем нет — белый атлас, открытые плечи, декольте, умеренно пышная юбка до пола. Никакого кружева, бисера, камней и прочего декора — просто и со вкусом.

Instagram* / svetlana_khodchenkova

К слову, Светлана Ходченкова в свои 39 не замужем. Известно, что актриса недолго прожила в браке с актером Владимиром Яглычем, и, кстати, пышной свадьбы у пары не было. А потом была красивая история любви с бизнесменом Георгием Петришиным. Он делал актрисе предложение прямо на сцене театра, после одного из спектаклей. Поклонники ждали, что влюбленные закатят шумную свадьбу, но она вообще не случилась. По каким-то причинам актриса и бизнесмен расстались. А позже Георгий встретил новую любовь — молодую модель Алесю Кафельникову. Пара поженилась и воспитывает годовалую дочь. Светлана же до сих пор остается завидной невестой и держит свою личную жизнь в тайне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сорвалась свадьба у актрисы Катерина Шпицы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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