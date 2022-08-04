Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Двое детей скончались под Саратовом после травли тараканов в доме у бабушки

|
Никита Кротов
Никита Кротов 215

Причины трагедии расследуют правоохранители. Пожилую женщину отправили на допрос.

Двое детей скончались под Саратовом после травли тараканов в доме у бабушки

Фото: www.globallookpress.com / B. Trapp

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Двое детей скончались после травли тараканов в доме у бабушки в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По данным следствия, в декабре прошлого года врачи «скорой помощи», прибывшие на вызов, констатировали смерть мальчика и девочки трех и пяти лет. Причиной могло стать отравляющее вещество, подмешанное в еду на почве неприязни пенсионерки к близким.

По результатам исследования газовой службы, концентрации опасных веществ в доме выявлено не было. Известно, все началось с того, что дети почувствовали себя плохо, их начало тошнить.

Специалисты проведут проверку бытовой химии, находящейся в доме, а также продуктов питания и медикаментов. Позже следователями будет дана оценка условиям, в которых проживали дети, их воспитанию и контролю за семьей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семья попала в реанимацию с отравлением, съев холодец из магазина.

+27° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

17:09
Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в 2022 году
17:08
«Только дурак ждет, что не прилетит» — одно из последних интервью Героя России Ольги Качуры
16:56
«Я всегда это знала»: Семенович прокомментировала слухи о бегстве из России
16:50
В Минобороны РФ допустили причастность США к возникновению COVID-19
16:46
Песков прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока»
16:41
Визы — повод? Журналист Хейсканен заявил об откровенной травле россиян в Финляндии

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
«Старуха в Тайбэе» украла внимание: в КНР освистали Зеленского за желание говорить с Си Цзиньпином
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год