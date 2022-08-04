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Визы — повод? Журналист Хейсканен заявил об откровенной травле россиян в Финляндии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 285

Журналист Хейсканен рассказал о проведении фейковых антироссийских опросов в Финляндии

Фото, видео: SVEN SIMON / ТАСС; 5-tv.ru

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Запущенный финскими властями маховик антироссийской пропаганды продолжает набирать обороты.

Власти Финляндии целенаправленно проводят в стране антироссийскую пропагандистскую кампанию с целью поднять в обществе градус русофобии и настроить финнов против россиян. Таким выводом с 5-tv.ru поделился журналист Кости Хейсканен.

В пример он привел опрос, опубликованный финской государственной телерадиокомпанией Yle о том, что якобы 58% финнов выступают против выдачи шенгенских виз российским гражданам.

«Непонятно, где этот опрос был сделан, кто в нем участвовал, кто эти „больше тысячи человек“, из каких регионов Финляндии», — отметил Хейсканен.

Он подчеркнул, что эти вопросы важны, так как, например, регионы восточной Финляндии и южной Карелии очень нуждаются в российских туристах. Без них экономика приграничных областей просто умрет, поясняет журналист.

«Эти опросы — просто фейки, которые вбрасываются так же, как опросы о вступлении Финляндии в НАТО. Они будут, наверное, продолжаться и разжигать русофобские костры, которые ни к чему хорошему, кроме как к упадку экономики Финляндии, не приведут», — считает Хейсканен.

Он с сожалением констатировал, что запущенный в Финляндии несколько месяцев назад маховик антироссийской пропаганды продолжает набирать обороты.

В качестве еще одного примера нарастающей русофобии Хейсканен указал на прозвучавшие на этой неделе призывы запретить россиянам участвовать в ралли в Йювяскюля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Финляндии рассматривают сразу несколько способов избавления от российских туристов. Среди них отмена виз и полное закрытие границы для пассажирских перевозок.

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Визы — повод? Журналист Хейсканен заявил об откровенной травле россиян в Финляндии

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