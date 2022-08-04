Запущенный финскими властями маховик антироссийской пропаганды продолжает набирать обороты.

Власти Финляндии целенаправленно проводят в стране антироссийскую пропагандистскую кампанию с целью поднять в обществе градус русофобии и настроить финнов против россиян. Таким выводом с 5-tv.ru поделился журналист Кости Хейсканен.

В пример он привел опрос, опубликованный финской государственной телерадиокомпанией Yle о том, что якобы 58% финнов выступают против выдачи шенгенских виз российским гражданам.

«Непонятно, где этот опрос был сделан, кто в нем участвовал, кто эти „больше тысячи человек“, из каких регионов Финляндии», — отметил Хейсканен.

Он подчеркнул, что эти вопросы важны, так как, например, регионы восточной Финляндии и южной Карелии очень нуждаются в российских туристах. Без них экономика приграничных областей просто умрет, поясняет журналист.

«Эти опросы — просто фейки, которые вбрасываются так же, как опросы о вступлении Финляндии в НАТО. Они будут, наверное, продолжаться и разжигать русофобские костры, которые ни к чему хорошему, кроме как к упадку экономики Финляндии, не приведут», — считает Хейсканен.

Он с сожалением констатировал, что запущенный в Финляндии несколько месяцев назад маховик антироссийской пропаганды продолжает набирать обороты.

В качестве еще одного примера нарастающей русофобии Хейсканен указал на прозвучавшие на этой неделе призывы запретить россиянам участвовать в ралли в Йювяскюля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Финляндии рассматривают сразу несколько способов избавления от российских туристов. Среди них отмена виз и полное закрытие границы для пассажирских перевозок.