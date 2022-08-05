Это ужас: зрителей «Сватов» возмутила украинизация сериала

Вокруг киноленты происходит множество скандалов на фоне проведения спецоперации на Украине.

Пользователей сети возмутила украинизация сериала «Сваты». Кое-кто из них поделился мнением насчет перевода на мову. Все началось в прошлом году, когда украинский телеканал «1+1» решил выпустить в эфир украинскую версию. Зрители даже несмотря на любовь к родному, по их словам, языку не смогли принять подобные изменения. После этого «Сватам» вернули язык оригинала.

«Это ужас! Весь сериал построен на интонациях, голосе актеров, а вы взяли и все испортили», - высказывались люди.

«Спасибо за возвращение настоящих „Сватов“. Смотреть не хотела ни одной серии с переводом. Люблю Украину и язык мой родной украинский, но не надо портить замечательный сериал» — написала одна из комментаторов.

Скандалы вокруг ленты происходят не впервые на фоне спецоперации на Украине. В частности, некоторые актеры переругались между собой из-за гражданской позиции друг друга. Так, актриса Анна Кошмал обиделась на коллег по цеху за то, что они не поддержали Незалежную и даже объявила некоторых из них врагами Украины. В список попали Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Позже Федор Викторович отмечал, что если это правда, то поступок Кошмал можно считать подлостью.

Как подчеркивал народный артист России Анатолий Васильев, склок между героями можно было бы избежать, если бы не замена режиссера Юрия Морозова, с которым, по мнению Васильева, было интересно работать. Также он говорил, что успех пришел к картине именно благодаря ее первому режиссеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер «Сватов» Радзюкевич высказался о поведении Кошмал.