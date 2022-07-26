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Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 6 796

Экранная внучка не только записала российского актера в личные враги, но и вновь потребовала активных действий.

Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Российский актер Федор Добронравов, известный по сериалу «Сваты», высказался о попадании своего имени в «черный список» своей коллеги Анны Кошмал.

«Я понятия не имею, о каком списке идет речь. Если это правда, то она поступила очень подло, забыв о многих годах плодотворного сотрудничества. Не хочу быть голословным до момента, пока это все не получит подтверждения», — заявил актер.

Также сообщается, что по голосу актера было понятно, что подобная тема ему не нравится. об этом пишет портал Woman.ru.

Совместное фото Федор Добронравов и Анна КошмалФедор Добронравов и Анна Кошмал на съемках седьмого сезона сериала «Сваты». Фото: Instagram* / smorkovkina

К слову, на днях украинская актриса озвучила свой список российских артистов, которых считает «врагами Украины». Туда вошли Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, а также артисты, вызывающие у нее неприязнь из-за своей гражданской позиции, — Николай Басков, Владимир Машков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Денис Майданов и другие, кто участвовал в благотворительных мероприятиях для жителей Донецкой и Луганской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Татьяна Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» подлой, напомнив о том, как Добронравов практически спас Кошмал жизнь.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал

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