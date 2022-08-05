Владелец автосервиса подорвался на гранате в Хабаровске

В офисном одноэтажном здании на улице Павловича минувшей ночью произошел взрыв. Как стало известно 5-tv.ru, когда на место происшествия прибыли пожарные, они установили, что возгорания не произошло. МЧС не стали разбираться в произошедшем и вызвали сотрудников полиции, обнаружив труп мужчины.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что на месте взрыва произошла настоящая драма. Работники автосервиса рассказали, что владелец СТО давно жаловался на проблемы со здоровьем.

Когда руководитель шиномонтажа пришел на работу 4 августа, на месте находился только один сотрудник. Он и рассказал, что мужчина появился в автомастерской поздно вечером в подавленном состоянии. Он закрылся в подсобке, после чего оттуда раздался громкий звук взрыва.

На месте происшествия были обнаружены осколки взрывного устройства, предположительно гранаты. Никто из работников, кроме владельца СТО, не пострадал. Взрывом также повредило трубу с холодной водой.

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