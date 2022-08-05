Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ничего не выйдет: Лавров назвал безуспешными попытки США доминировать в мире

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 58

Лавров назвал безуспешными попытки штатов доминировать в мире

Ничего не выйдет: Лавров назвал безуспешными попытки США доминировать в мире

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности. Между тем, вредит это только им самим.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал попытки США доминировать в мире бесперспективными и отражающими политику вседозволенности. Об этом он заявил на встрече с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И в рамках мероприятий АСЕАН в Пномпене (Камбоджа).

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимают бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что США решили сделать и Украины угрозу для России, проигнорировав расистскую политику киевского режима. А вместе с этим и закрыли глаза на собственные принципы неделимой безопасности. Речь идет о визите на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали», — добавил дипломат.

Это уже третья двусторонняя встреча России и КНР за месяц. Так, 7 июля главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры на Бали, а 28 июля встретились в Ташкенте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель российского МИД Захарова подшутила над сидящим вдали от Лаврова Блинкеном после его слов о «хватании за пуговицу».

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

11:20
Шахназаров раскритиковал сына Малинина: «Петь не умеет — это караул!»
11:00
Всё только начинается: почему весь мир стал отворачиваться от Зеленского
10:56
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Насти Моревой
10:36
Одним попаданием: как артиллеристы работают по позициям ВСУ на Украине
10:27
Оспа обезьян наносит ответный удар: сможет ли мир справиться с новой угрозой
10:26
ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской республике

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Молодая жена Петросяна Брухунова показала в соцсетях обнаженные плечи
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год