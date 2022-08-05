Ничего не выйдет: Лавров назвал безуспешными попытки США доминировать в мире

Американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности. Между тем, вредит это только им самим.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал попытки США доминировать в мире бесперспективными и отражающими политику вседозволенности. Об этом он заявил на встрече с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И в рамках мероприятий АСЕАН в Пномпене (Камбоджа).

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимают бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что США решили сделать и Украины угрозу для России, проигнорировав расистскую политику киевского режима. А вместе с этим и закрыли глаза на собственные принципы неделимой безопасности. Речь идет о визите на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали», — добавил дипломат.

Это уже третья двусторонняя встреча России и КНР за месяц. Так, 7 июля главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры на Бали, а 28 июля встретились в Ташкенте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель российского МИД Захарова подшутила над сидящим вдали от Лаврова Блинкеном после его слов о «хватании за пуговицу».