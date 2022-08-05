После совершения преступления задержанный собирался уехать на Украину.

Фото, видео: Пресс-служба ФСБ РФ

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ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Преступник, по указанию координаторов, планировал совершение ДТА и дальнейшее убытие на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный является гражданином России, а также приверженцем неонацистской идеологии. Преступления он собирался совершить в отношении прокуратуры и военкоматы. По месту его проживания было обнаружено три взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Задержанный также отметил, что после содеянного его должны были забрать из Белгорода боевики «Правого сектора»*. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму УФСБ пресекло незаконный канал поставки оружия с Украины.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

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ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской республике

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