В США цены на бензин при Трампе оказались ниже чем при Байдене

Президента США Дональда Трампа нисколько не смущают цены на бензин. Глава Белого дома заявил, что даже в нынешних условиях топливо стоит не так дорого, как это было при его предшественнике Джо Байдене. Об этом пишет портал EADaily.

Но на самом деле президент США был не совсем прав насчет стоимости на топливо. Цена на бензин Аи-92 в Америке действительно остаются ниже рекорда 6 июня 2022 года в 1,32 доллара (111 рублей — Прим.ред.) за литр. Между тем стоимость на дизтопливо уже побила все максимумы. По данным клуба ААА, цена за литр перевалила за 1,72 доллара (144 рубля — Прим.ред.).

Предполагается, что к дефициту топлива в США привела ситуация на Ближнем Востоке и запрет поставок топлива из России. Американские НПЗ работают на всю мощь, но не справляются. Именно поэтому, как считают журналисты, Дональд Трамп не раз просил киевский режим прекратить атаку на российские заводы. Однако ВСУ продолжают наносить удары по инфраструктуре.

При этом ситуация с топливом в Европе хуже, чем в США. Так, в Германии за литр придется отдать 2,78 доллара (234 рубля — Прим.ред.), а в Нидерландах — и все 3,1 доллара (253 рубля. — Прим.ред).

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему при Трампе так и не наступил «золотой век Америки», который тот анонсировал.

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