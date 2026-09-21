«Это правда»: близкие Стаса Михайлова подтвердили его разрыв с женой Инной

В окружении Стаса Михайлова подтвердили его разрыв с женой Инной

Супруга народного артиста России Стаса Михайлова Инна сообщила о расставании с певцом, заявив, что больше не имеет отношения к его нынешнему образу. По данным StarHit.ru, близкое окружение пары подтвердило факт расставания.

Как сообщил источник издания, Инна лично подтвердила эту информацию.

«Мы ей ночью написали, спросили — вас взломали или это все правда? Она ответила, что правда», — сообщил источник.

Ранее в социальных сетях Инна поздравила дочь Машу с днем рождения, назвав ее своим чудом и поблагодарив Бога за нее. Однако позже она разместила сообщения, в которых заявила, что семья переживает кризис.

В одной из публикаций супруга артиста написала, что не связана с его нынешним образом и внешним видом, а также добавила: «Мы больше не вместе». Кроме того, она назвала Стаса фейковым человеком и сопроводила сообщение изображением клоуна.

Что именно стало причиной конфликта, неизвестно. Сейчас Инна Михайлова не дает подробных комментариев и не удаляет опубликованные сообщения. Сам певец ситуацию также не комментировал.

Стас и Инна Михайловы состоят в браке с 2011 года. У пары две дочери: Мария и Иванна. У Инны также есть сын Андрей и дочь Ева от первого брака. Стас Михайлов воспитывает сына Никиту от отношений с Инной Горб и дочь Дарью, рожденную Натальей Зотовой.

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