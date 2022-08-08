Три часа на операционном столе: Что произошло с Михаилом Шуфутинским?

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, что подорвало здоровье легенды шансона.

Михаил Шуфутинский рассказал о здоровье! Почему певец не любит ходить по врачам? Какие недуги мучают 74-летнего артиста? Как врачи спасли его от паралича? И оставил ли он попытки еще раз стать отцом? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В свои 74 года Михаил Шуфутинский пользуется небывалым успехом у женщин. На недавнем фестивале поклонницы буквально не давали артисту прохода. Они пытались прикоснуться к звезде и сделать с ним фото. За происходящим все это время наблюдала третья жена музыканта — Светлана Уразова. Ей даже пришлось отгонять от возлюбленного назойливых фанаток.

«Моя жена надевает боксерские перчатки. Ко мне очень хорошо по-доброму относится мой зритель, я это люблю, мне это приятно», — рассказал Михаил Шуфутинский.

Светлана не теряет бдительности, и повсюду следует за супругом. Но Шуфутинский заявляет, что его избраннице не о чем волноваться.

«В голову каждой женщины закладывается такая вот червоточинка, что „Если он на меня клюнул, то почему же он не может переключить свое внимание на другую. Может быть, на более молодую?“. Вот это вот опасение, вот эта тревога говорит о неком, наверно, состоянии неуверенности в себе как в женщине», — пояснила психолог Алена Павлова.

Уразова много лет назад работала в коллективе Шуфутинского. Певец начал ухаживать за молодой танцовщицей будучи еще в браке. Правда, по словам музыканта, Светлана ответила ему взаимностью только когда он овдовел. Она поддержала мужчину в сложный для него период.

«Что он получает от этих отношений? Во-первых, некое нивелирование тоски, утраты его жены, любимейшей жены, которая пробыла с ним 44 года вместе. Во-вторых, он получает красивое тело рядом, молодую душу», — рассудила Павлова.

Ради молодой возлюбленной артист похудел на 36 килограммов. Звезда шансона уже около года не пьет алкоголь и старается поддерживать свой вес в норме.

«Я не похудел, да нет, да нет, я просто хорошо выгляжу. Да никакой диеты, просто влюбился вот», — заявил Михаил Шуфутинский.

Как истинный мужчина Шуфутинский стойко переносит все недомогания. И обращается к врачам только в самом крайнем случае.

«Специально не хожу по врачам. Ну если что-то заболело или мне что-то показалось, как-то стараюсь», — признался Шуфутинский.

В прошлом году артист переболел коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, с высокой температурой и обширным поражением легких. Певцу удалось победить недуг, но вскоре у него начались осложнения. Он начал хромать.

«Я слежу за здоровьем, насколько это возможно. Но как бы пока не знаю, как бог скажет, так и будет», — признался музыкант.

А до ковида Михаил Захарович перенес сложнейшую операцию на позвоночнике, которая спасла его от паралича, а возможно, и смерти. К врачам Шуфутинский обратился с жалобой на онемение рук во время наклона головы.

«Подобные виды операций выполняются при стенозе позвоночного канала. Делается разрез, мышцы скелитируются и все вот эти косточки убираются. Может, конечно, быть паралич, но, как правило, это возникает тогда, когда пациент очень поздно приходит к хирургу», — объяснил нейрохирург Максим Бартенев.

Операция проходила в США и длилась около трех часов. Шуфутинскому удалили три верхних позвонка. А для реабилитации звезде шансона предоставили двухместную палату категории люкс, с мягкой мебелью и обеденным столом. Такой повышенный комфорт обошелся певцу в круглую сумму — около 560 долларов в сутки.

«Через пять дней я уже ходил, гулял. Все в порядке. У меня просто несколько позвонков отсутствуют и все. Там выросли мышцы», — пояснил артист.

Сейчас за самочувствием звезды строго следит его жена. Шуфутинский и Уразова семь лет счастливы вместе. Музыкант признается — за эти годы они ни разу не поссорились.

«Это потерянное время в жизни — это раз. Во-вторых, предположим, если я, дурачок, решил поссориться, то нас уже двое дурачков. Какой смысл?», — рассуждает Шуфутинский.

Единственное, что огорчает пару — отсутствие общих детей. Светлана уже несколько лет мечтает подарить любимому наследника. Хочет забеременеть и выносить ребенка сама. Но пока не получается. У Шуфутинского есть двое взрослых сыновей и семеро внуков. Музыкант с удовольствием участвует в их жизни.

«Старший учится в аспирантуре, закончил университет там, в Филадельфии. Малыши учатся в школе», — рассказал артист.

Особенно гордится Шуфутинский внуком Ноем. Он единственный, кто пошел по стопам знаменитого дедушки. Правда, исполняет не шансон, а рэп. По словам артиста, это единственное, что удерживает его от записи совместной песни.

«Может быть когда-нибудь получится. Ну у нас разные темы, разные как бы, разные стили, разная тематика», — объяснил легенда шансона.

Шуфутинский не участвует в раскрутке внука. Но знаменитый дед всегда готов помочь советом начинающей звезде. И сильно по нему скучает. Они не виделись уже три года — артисту стало тяжело летать за океан. Музыкант надеется, что здоровье позволит ему как можно дольше наслаждаться общением с большой семьей и, возможно, еще раз стать отцом.