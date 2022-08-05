Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемую в совершении преступления уже нашли.

Мертвого новорожденного мать выбросила на помойку в Гатчине

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov

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Мертвого новорожденного ребенка мать выбросила в контейнер в Гатчине. По данным 5-tv.ru, у женщины случился выкидыш, вследствие чего она решилась на преступление.

Правоохранителям удалось выяснить, что на седьмом месяце беременности у женщины начались преждевременные роды, в результате которых малыш, к сожалению, не выжил. Дама упаковала тело в полиэтиленовый мешок и выбросила в мусорный контейнер, стоящий на ее участке. Точные причины смерти ребенка устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел в конце июня в Новой Москве. Находку обнаружили в одном из мусорных контейнеров. Тело лежало на сортировочной ленте. Тогда стало известно, что труп ребенка привез один из мусоровозов.

Также в конце февраля мать задушила ребенка в Забайкалье, после чего выбросила в мусорку. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина решила, что не сможет содержать новорожденного и решила сразу от него избавиться. Ее личность установили спустя год. Она полностью признала свою вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодая мать задушила грудного ребенка и выбросила его в мусорный контейнер.

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