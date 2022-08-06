Жители Германии будут расплачиваться за антироссийские санкции

Евросоюз готовится к проблемам с поставками голубого топлива из России. И платить за это будут обыватели.

Жители ФРГ могут столкнуться с ростом цен на газ. Об этом сообщает издание Compact. Уточняется, что их также можгут ожидать серьезные проблемы с финансами. Как отмечено в статье, одна из компаний хочет повысить ценник на голубое топливо больше чем на 100%.

Таким образом, если сейчас цена за газ в ФРГ составляет почти восемь центов, то вскоре она преодолеет отметку в 18 центов.

Также в материале сказано, что при пересчете на среднее домохозяйство с потреблением в год 10 тысяч кВт/ч, это будет означать повышение расходов людей. Иными словами, сейчас они платят 960 евро, а станут отдавать свыше двух тысяч, пишет RT.

До этого финансовые аналитики допускали, что цена для немцев на голубое топливо может перейти отметку в 2,4 тысячи долларов за кубометр.

К слову, Совет Евросоюза заявлял о том, что ограничит потребление газа на 15% грядущей зимой. По мнению парламентариев, это поможет сократить спрос, чтобы сделать запасы на холодный период. Также отмечалось, такая мера позволит подготовиться к проблемам с поставками российского газа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цены на газ в Германии поднимут на 133% из-за санкций.