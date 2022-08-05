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Совет Евросоюза ограничит потребление газа на 15% грядущей зимой

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 40

По мнению иностранных политиков, такой шаг позволит противостоять возможным проблемам с поставками топлива из России. Санкции бьют бумерангом?

Совет Евросоюза ограничит потребление газа на 15% грядущей зимой

Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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Страны Евросоюза (ЕС) решили ограничить потребление газа, который с каждым днем становится все более дефицитным. Власти одобрили план по добровольному снижению спроса на «голубое топливо», а также не исключили возможность введения обязательного снижения спроса на 15% уже в ближайшие месяцы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Совета ЕС.

«Совет принял постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой», — сказано в публикации.

Отмечается, что цель этого решения — сократить спрос на газ, чтобы создать запасы на зиму, и это якобы позволит подготовится к возможным проблемам с поставками «голубого топлива» из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Германии согласовали введение государственной надбавки на газ. Продиктовано это заботой о немецких энергетических компаниях, которые переживают непростые времена на фоне конфронтации Европы с Россией. А платить за все, как это часто бывает, придется обычным потребителям.

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