Совет Евросоюза ограничит потребление газа на 15% грядущей зимой

Страны Евросоюза (ЕС) решили ограничить потребление газа, который с каждым днем становится все более дефицитным. Власти одобрили план по добровольному снижению спроса на «голубое топливо», а также не исключили возможность введения обязательного снижения спроса на 15% уже в ближайшие месяцы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Совета ЕС.

«Совет принял постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой», — сказано в публикации.

Отмечается, что цель этого решения — сократить спрос на газ, чтобы создать запасы на зиму, и это якобы позволит подготовится к возможным проблемам с поставками «голубого топлива» из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Германии согласовали введение государственной надбавки на газ. Продиктовано это заботой о немецких энергетических компаниях, которые переживают непростые времена на фоне конфронтации Европы с Россией. А платить за все, как это часто бывает, придется обычным потребителям.