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Как упоительны в деревне вечера: Муцениеце заявила об отъезде из России

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Никита Кротов
Никита Кротов 642

Агата Муцениеце вслед за другими звездами собирается уехать из России

Как упоительны в деревне вечера: Муцениеце заявила об отъезде из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Нетривиальный отдых актриса выбирает не впервые. Когда-то он помог ей пережить тяжелый период.

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце собирается покинуть Россию. Об этом звезда «Закрытой школы» рассказала подписчикам в социальных сетях. По ее словам, семья планирует отдыхать в деревне у мамы. Также она добавила, что поддерживает традицию гулять в деревне каждый вечер.

Примерно такой же отдых Муцениеце выбрала во время тяжелого периода в жизни. Тогда она развелась с коллегой по цеху Павлом Прилучным. В частности, она поехала «учиться мудрости» у бабушек в пансионате. Звезда говорила, что санаторий нужен ей для восстановления сил. Отдельно она отмечала постояльцев заведения — это были женщины старшего возраста.

Агата даже пообещала аудитории выпустить целую серию сторис с говорящим названием «Бабушки и мы». В планы артистки входило не только восстановление организма, но и культурное просвещение, прогулки по окрестностям.

«Короче, я впервые в жизни поехала в санаторий! Если честно, мне так нравится! Особенно бабушки, они такие волшебные. Сейчас наберусь у них мудрости», — восторгалась Муцениеце в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце блеснула фигурой в дерзком бикини после поцелуя Прилучного с Брутян.

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