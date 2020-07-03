Агата Муцениеце после развода уехала «учиться мудрости» у бабушек в санаторий

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным поехала восстанавливать силы в санаторий. Она показала поклонникам в Instagram, какого рода отдых ее ожидает. По признанию артистки, больше всего умиления у нее вызвал контингент постояльцев пансионата — женщины старшего возраста.

«Итак, друзья, вас ждут сторис, которые будут называться „Бабушки и мы“. Мы поехали восстанавливать организм, детокс проходить, читать на лавочке среди яблонек. Сейчас я вам покажу, какой здесь прудик. Короче, я впервые в жизни поехала в санаторий! Если честно, мне так нравится! Особенно бабушки, они такие волшебные. Сейчас наберусь у них мудрости», — рассказала актриса.

Начало 2020 года для Агаты Муцениеце ознаменовалось драмой в личной жизни: актриса развелась с мужем после почти девяти лет брака. Расставание было нелегким, по словам самой актрисы, вся ее жизнь с Прилучным была похожа на итальянские страсти. Сейчас она отдыхает от пережитого и проводит много времени с детьми. Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким фруктом сравнила год развода с мужем Агата Муцениеце.