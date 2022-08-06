FP: Путинский «троянский конь» сбил с толку европейских лидеров

Отношение к России премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сбивает с толку европейских лидеров. Об этом написала журналистка Аманда Коукли для издания Foreign Policy.

«Это „троянский конь“ Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорится в статье.

По мнению автора, венгерская сторона доставляет серьезные неудобства Брюсселю. В частности, премьер Венгрии не согласен с политикой Евросоюза по вопросам иммиграции и меньшинств. Позиция Орбана вызвала недовольство его коллег в ЕС. Тем не менее это не все проблемы, создаваемые Будапештом коллективному Западу.

Аманда Коукли считает, что насущным вопросом в последние дни является продолжающееся давление Венгрии на лидеров ЕС из-за Москвы. Обозреватель сделала вывод, что политика Будапешта говорит об отсутствии единства Европы. В отличие от других государств Венгрия ни разу не критиковала Москву с начала конфликта на Украине.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин отмечал, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. Как заявляли в Минобороны РФ, войска наносят удары по военным объектам Незалежной с целью демилитаризации и денацификации.

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