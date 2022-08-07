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Израиль согласился пойти на предложенное Египтом перемирие в Газе

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 39

Переговорщики из Каира ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта и пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.

Израиль согласился пойти на предложенное Египтом перемирие в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

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Тема:
Арабо-израильский конфликт

Власти Израиля выразили согласие по предложенному Египтом перемирию в Газе. Дело теперь за Палестиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в переговорной группе.

«Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», — говорится в материале агентства.

Предполагается, что перемирие может вступить в силу в 20.00 по местному времени (совпадает с московским — Прим.ред.). Переговорщики из Каира ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта и пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.

Операция «Рассвет» армии Израиля началась 5 августа. Удары наносятся по целям в Газе. Предварительно, там погибло более 30 человек. Еще 250 получили ранения. Сообщается, что в ответ наносить удары по Израилю полетели не менее 600 ракет, большая часть была перехвачена ПРО «Железный купол».

Тема:
Арабо-израильский конфликт
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