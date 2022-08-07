Британцам рекомендовали мыться на минуту меньше для экономии воды

На фоне экономического кризиса власти страны решили построить резервуар для хранения воды впервые с 1992 года.

Жителям Великобритании рекомендуют сократить время приема душа на минуту для экономии воды. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на данные водоснабжающих организаций.

«Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор: либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени», — цитирует издание источник в одной из компаний.

Уточняется, что соответствии с программой британского правительства каждый житель страны должен к 2050 году сократить использование воды с 145 литров в день до 110 литров.

Газета также приводит прогнозы экспертов, согласно которым примерно через 25 лет в Великобритании возникнет потребность в дополнительных четырех миллиардах литров воды в день для водоснабжения населения. В связи с этим власти страны решили построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который должен быть готов к 2029 году.

Ранее стало известно, что в Германии из-за возможных проблем с газом осенью и зимой предложили снизить температуру воды в бассейнах. В то же время муниципалитеты уже начали выключать фонтаны и уличное освещение и отказываться от горячей воды в общественных местах.

Как сообщал 5-tv.ru, власти ФРГ решили экономить и погрузили столицу во тьму.