С заявлениями о переходе на «зеленую» энергетику власти ФРГ однозначно поспешили. Собственные санкции заставляют немецких чиновников забыть об экологии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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В Германии ходить в бассейны смогут только моржи. А все из-за энергетического кризиса. Из-за возможных проблем с газом осенью и зимой в бассейнах предлагают снизить температуру воды. Полноценно отапливать такие сооружения слишком энергозатратно.

Олимпийская спортивная конфедерация Германии это предложение осудила, напомнив о печальном опыте в период локдауна. Закрытие спортивных бассейнов в стране будет иметь серьезные последствия для безопасности и качества жизни граждан, особенно детей и молодежи.

Немецкие муниципалитеты также выключают фонтаны и по-разному регулируют температуру кондиционеров. Вместе с тем в Германии начали выключать уличное освещение и отказываться от горячей воды в общественных местах.

«Города в настоящее время изучают множество краткосрочных мер экономии. Они выключают уличное освещение, отказываются от горячей воды в общественных зданиях, выключают фонтаны, по-разному регулируют температуру кондиционеров и воды для купания», — пишет Spiegel.

Не остались в стороне от энергокризиса и немецкие подростки. Молодые люди поддержали решение властей страны и по ночам стали самостоятельно отключать освещение у ресторанов и магазинов.

Чтобы сэкономить потребление газа, в Германии рассмотрят даже возможность перезапуска станций, работающих на буром угле, который считается наиболее вредным для окружающей среды.

Фактически Берлин не на словах, а на деле показал, что много слов о «зеленой» повестке было сказано слишком рано, ведь об экологии похоже уже никто не думает.

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