«Рассвет» Израиля: хроника спецоперации в Секторе Газа

За два дня в обе стороны пролетели сотни ракет.

Еще один многолетний конфликт прямо сейчас разворачивается на Ближнем востоке — там ударами обмениваются Израиль и Сектора Газа. По последним данным, сторонам удалось достичь соглашения о перемирии, которе началось в восемь вечера по Москве. Тем не менее за эти дни и с одной, и с другой стороны были выпущены сотни ракет. Как от них пряталось местное население в крупнейших городах Израиля, увидел Эльнар Байназаров.

Весь день в Израиле звучат сирены воздушной тревоги. Под ударом не только приграничные города. Впервые за много лет снаряды из Сектора Газа долетают до Иерусалима. Пока системы ПРО «Железный купол» отражают практически все удары.

Ночью Сектор Газа ударил по приграничным территориям в ответ на массированные атаки израильских военных. Самые мощные обстрелы были слышны в городе Сдерот и его окрестностях. Там введено чрезвычайное положение. А вот как сегодня в Ашкелоне, он тоже рядом с границей. Тревога звучит постоянно. Люди уже знают, куда нужно бежать в этом случае.

С начала обострения с израильской стороны зафиксированы двое пострадавших, их задело осколками. Куда больше жертв, причем среди мирного населения в Секторе Газа. Местные власти заявляют уже о тридцати двух погибших. Больше двухсот пятидесяти человек ранены.

«Бульдозеры не могли проехать, поэтому они спросили у меня разрешение снести мой дом, чтобы добраться до людей, застрявших под обломками. Я согласился, ведь жизни людей важнее и их спасение более ценно, чем мой дом», — рассказывает житель Рафаха Ашраф Аль-Каиси.

Израильские ракеты бьют, в том числе и по кварталам. По словам военных, палестинские боевики размещают там свои минометы. Причем, о действиях сил с обеих сторон сейчас приходят противоречивые данные. Одна из ракет попала в жилой дом. Не считая взрослых, погибли как минимум четверо детей.

«Без всякого предупреждения они нанесли удар по району Аль-Шаут, недалеко от больницы. Конечно, это место, переполненное детьми, женщинами и стариками. Это было очень страшно, мы были в панике, а когда увидели тела убитых — это вообще ужасно», — рассказывает житель Рафаха Мохаммад Шат.

Впрочем, Армия Израиля заявила: это результат неудачного минометного запуска как раз с территории Газы. Военные опубликовали эти кадры, на которых видно, как снаряд меняет направление уже в полете.