Нашествие тысяч медуз засняли на побережье Азовского моря

Российские туристы жалуются, что плавать стало практически невозможно. В воде даже пощипывает кожу. Ученые уже нашли объяснение аномалии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Побережье Азовского моря заполонили тысячи медуз! Видео с пляжей делятся пользователи соцсетей.

На кадрах вода буквально кишит этими морскими обитателями. Они огромные (до 50 сантиметров), синеватые или с фиолетовым оттенком.

Отдыхающие жалуются — плавать стало практически невозможно. От обилия медуз в воде даже пощипывает кожу.

Нашествие ученые объясняют теплой водой и повышенной соленостью. Кроме того, в последние годы в Азовском море стало слишком много планктона — основной пищи медуз.

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