Коммунальщики эвакуировали автомобиль в Петербурге с помощью трактора

Новый вид эвакуации изобрели в Петербурге! Коммунальщики перемещают авто с помощью трактора.

На придомовой территории собирались менять асфальт. Припаркованный транспорт мешал работам. И коммунальщики нашли выход — переместили автомобили с помощью дорожной техники.

Впрочем, креатив оценили не все. Железный ковш мог оставить царапины и даже помять кузов. Вдобавок, автомобилисты теперь рискуют получить штраф за парковку на газоне.

Так или иначе, дорожники в Петербурге оказались добрее, чем в Екатеринбурге. Там хозяин не отогнал свою машину и вокруг нее просто вырыли ямы.