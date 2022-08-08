Коммунальщики эвакуировали автомобиль в Петербурге с помощью трактора

Железный ковш мог оставить царапины и даже помять кузов машины, поэтому креатив оценили далеко не все жители Северной столицы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Новый вид эвакуации изобрели в Петербурге! Коммунальщики перемещают авто с помощью трактора.

На придомовой территории собирались менять асфальт. Припаркованный транспорт мешал работам. И коммунальщики нашли выход — переместили автомобили с помощью дорожной техники.

Впрочем, креатив оценили не все. Железный ковш мог оставить царапины и даже помять кузов. Вдобавок, автомобилисты теперь рискуют получить штраф за парковку на газоне.

Так или иначе, дорожники в Петербурге оказались добрее, чем в Екатеринбурге. Там хозяин не отогнал свою машину и вокруг нее просто вырыли ямы.

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