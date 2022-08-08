Власти Швейцарии призвали сограждан запасаться дровами и свечами

Высокопоставленный чиновник предупредил европейцев: из-за кризиса зимой им придется столкнуться с веерными отключениями электроэнергии.

Швейцарии перед началом учебного года придется запасаться еще и свечами. К этому жителей страны прямым текстом призвал глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике.

В интервью местной радиостанции он предупредил: зимой Швейцария столкнется с веерными отключениями электроэнергии. Поэтому уже сейчас стоит подумать об альтернативных источниках освещения.

«Каждый должен подумать о том, что он будет делать зимой в случае отключения электричества в некоторых областях — пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то есть дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров. Помимо свечей и дров, я также приобрел несколько карманных фонариков и батареек к ним», — похвастался находчивостью Вернер Люгинбюль, президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике.

Готовиться к худшему призывают и в Германии. Лидер левой партии ФРГ и депутат Европарламента Мартин Ширдеван в своем интервью заявил: страну ждет настоящая социальная катастрофа. По его словам, немцы уже ощутили на себе ужасную инфляцию и дефицит энергоносителей. Совсем скоро у многих не хватит денег даже на продукты.

О грядущей бедности как минимум трети населения пишет и немецкое издание Tagesspiegel. В статье говорится: этой зимой миллионы немцев с низкими доходами просто не смогут оплачивать счета за электроэнергию.