Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Журналист Сидорчик резко высказался о Вайкуле: «Нечто паразитическое»

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Никита Кротов
Никита Кротов 12

Журналист Андрей Сидорчик сравнил Лайму Вайкуле с паразитом

Журналист Сидорчик резко высказался о Вайкуле: «Нечто паразитическое»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица игнорировала проблемы с русским языком в родной Латвии, но продолжала выдавать хиты на прославившем ее языке.

Певица Лайма Вайкуле подверглась резкой критике со стороны журналиста Андрея Сидорчика, написавшего о ней авторскую статью для aif.ru.

Сидорчик отметил, что российские граждане многое прощали латвийской артистке. В частности, речь идет о ее словах про Крым. Звезда заявляла, что не поедет туда ни за какие гонорары. Затем же зрители увидели ее на сцене с украинским флагом.

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При этом Вайкуле умалчивала о проблемах с русским языком в Латвии. В то время, пока она всех уверяла в их отсутствии, в республике закрывались русские школы и работала так называемая «языковая полиция». Несмотря на «скелеты в шкафу», Лайма Станиславовна продолжала петь на русском, отметил журналист.

По сути, артистка своей выходкой с флагом поддержала киевский режим с его языковыми квотами на радио и в телеэфирах. Они сокращают звучание в украинском медиапространстве русского языка. Тем не менее, отмечает журналист, певицу продолжали любить.

«Наверное, проблема в том, что мы, в отличие от пушкинского „дяди самых честных правил“, никак не научимся заставлять себя уважать. Оттого и расцветает буйным цветом в культурном пространстве нечто паразитическое», — резюмировал автор.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин отметил, что население региона подвергается геноциду со стороны киевских властей в течение последних восьми лет. Мир шоу-бизнеса разделился на осуждающих и поддерживающих действия российских властей. Вайкуле оказалась во второй половине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лайма Вайкуле осознанно бросила фанатов в РФ выходкой с флагом Украины.

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