Продюсер Лавров: Вайкуле осознанно бросила фанатов в РФ выходкой с флагом Украины

После скандального концерта в Паланге латвийская певица останется без крупных выступлений в России, уверен продюсер.

Певица Лайма Вайкуле осознанно отрезала себе возможность выступать в России, выйдя на сцену во время концерта в Паланге с флагом Украины в руках. Таким мнением поделился продюсер Сергей Лавров в комментарии «Экспресс газете».

В нынешней ситуации все артисты должны понимать, что несут ответственность за каждый свой шаг, считает эксперт. По его словам, после выходки с флагом Украины Вайкуле в России светят только закрытые частные корпоративы. Проведение ее больших концертов в стране после такого поступка никто не одобрит.

«Вайкуле — взрослый человек, прекрасно знакомый с законами шоу-бизнеса. Очевидно, что она действовала осознанно. Она не первый поступивший так артист, поэтому знает, что российский рынок для нее закрыт. Ей все равно удастся найти свою аудиторию, так как все слушатели разные. Певицу поддержат люди с аналогичной политической позицией», — сказал Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известный дрессировщик Эдгард Запашный жестко раскритиковал певицу Лайму Вайкуле из-за ее недавнего концерта в Паланге. По мнению директора большого Московского цирка, исполнительница продемонстрировала верх цинизма.

Музыкальный критик Сергей Соседов еще жестче высказался о поступке латвийской певицы. Он считает непростительным, когда звезды зарабатывают в России, а потом ей гадят. Незадолго до этого СМИ сообщили, что Вайкуле стала богаче на 390 миллионов рублей — все деньги она заработала в РФ.