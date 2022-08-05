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Соседов о предательстве Лаймы Вакуле: «Зарабатывают здесь, а потом гадят!»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 65

Сергей Соседов раскритиковал предавшую Россию Лайму Вайкуле

Соседов о предательстве Лаймы Вакуле: «Зарабатывают здесь, а потом гадят!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда эстрады недавно на концерте высказалась в поддержку Украины. Но почему молчала все эти месяцы? Было невыгодно с финансовой точки зрения?

Российский журналист, музыкальный критик Сергей Соседов высказался о недавнем заявлении латвийской газеты о том, что певица Лайма Вайкуле стала богаче на 390 миллионов рублей — все деньги она заработала в России. По его словам, артистку всегда тепло принимали в стране. Но она посмела ее предать, что совершенно непростительно.

Соседов намекнул: если бы Вайкуле престали приглашать на концертные площадки в России, то, скорее всего, она сидела бы на родине и выступала в полупустых залах. Критик признался, что хорошо относился к звезде и считал ее умной женщиной. Однако его мнение кардинально изменилось после заявлений селебрити в поддержку Украины на фоне спецоперации.

«Они, да, зарабатывают, а потом гадят здесь. Пусть Лайма Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор. Но нет, она приезжает… Эта артистка уже давно себя скомпрометировала», — сказал Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.

Музыкальный критик Сергей СоседовМузыкальный критик Сергей Соседов. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Мария Шукшина раскритиковала российское телевидение. В частности, она прошлась и по эпатажному журналисту, музыкальному критику Сергею Соседову.

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