Надежды все меньше: Борис Корчевников практически лишился слуха

Телеведущий старается на публике выглядеть здоровым, но с каждым днем ее самочувствие все больше мешает ему работать.

Самочувствие Бориса Корчевникова с каждым днем лишь ухудшается. Он практически лишился слуха, поэтому теперь во время записи эфира программы «Судьба человека» ему приходится не только пользоваться слуховым аппаратом, но и специальным приложением в телефоне.

«Некоторые фразы Корчевникова перезаписывают, некоторые он переговаривает сам. Плюс у него все время был включен переводчик на телефоне, которым пользуются глухие, чтобы речь собеседника в реальном времени преобразовывалась в текст на экране», — рассказал StarHit член съемочной группы телевизионной программы.

Герои передачи с пониманием относятся к ситуации, но все-таки при общении с Корчевниковым испытывают некоторые трудности. Телеведущий может сгладить напряженную обстановку позитивным настроем, добротой, открытостью и обаянием, добавил коллега знаменитости.

Кроме того, возможно, именно из-за высокого профессионализма телеведущего и его умения расположить к себе человека руководство телеканала и не ищет ему замену.

К слову, о проблемах со здоровьем у телеведущего стали поговаривать уже давно. В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге. Тогда заболевание удалось победить, но знаменитость стал терять слух. В 2019 году он признался, прошел через трепанацию черепа. Телеведущий не мог ходить несколько недель. По его словам, тот период заставил его по-другому посмотреть на жизнь. Несмотря на ухудшающееся здоровье, Корчевников продолжает работать и верить в лучшее.

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