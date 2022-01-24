Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Бориса Корчевникова
Известному телеведущему Борису Корчевникову в этом году исполнится 40 лет. Но ни разу в браке он не состоял.
Фото: Instagram @b.korchevnikov
Телеведущий Борис Корчевников держит свою личную жизнь под строжайшим секретом. То и дело ему приписывают романы, но известно, что знаменитость до сих пор не был женат. Всему виной, по мнению радиоведущей Ксении Стриж, слишком серьезное отношение к браку.
Об этом знаменитость сообщила во время интервью Борису Корчевникову. Речь тогда зашла о студенческом романе Ксении Стриж и Алексея Зеленова. Отношения продлились недолго. Ведущая забеременела от молодого человека, размышляла делать ли аборт, но у нее случился выкидыш.
«Боря, ты очень серьезно относишься к этой ситуации, которая яйца выеденного не стоит. Это второй курс института — йеху! Не надо к этому так серьезно относиться. Вот поэтому ты до сих пор и не женат. Будешь старым — кому будешь нужен нафиг? Хотя бы тренировочный раз надо жениться», — заявила Стриж Корчевникову.
Присутствующая в студии актриса Яна Поплавская категорически не согласилась с мнением Стриж, посоветовав телеведущему не слушать коллегу.
«Ну ты насоветуешь сейчас ему. Я вот в итоге на 25 лет в браке задержалась», — заявила Поплавская.
Сам телеведущий не раз заявлял, что мечтает о семье и детях, но старается отшучиваться при обсуждении личной жизни. Известно только о том, что серьезные любовные отношения у него были лишь с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Якобы он даже планировал свадьбу с избранницей. Однако пара рассталась, так и не успев расписаться. Что стало истинной причиной разлада, неизвестно до сих пор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Борис Корчевников провел ночь.
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