Без денег и квартиры: чем грозит просрочка по коммунальным платежам

По словам эксперта, из-за неуплаты счетов за ЖКУ можно лишиться света, воды и даже собственной квартиры.

В текущем году долги россиян за коммунальные услуги выросли на 7,6%. По итогам первого квартала 2022 года они составили 804,5 миллиарда рублей. Такая задолженность может осложнить жизнь. Юрист Константин Крохин рассказал, чем жителям России грозит просрочка по коммуналке. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В том случае, если сумма долга за жилищно-коммунальные услуги превышает десять тысяч рублей, в судебном порядке собственнику могут запретить выезд за границу. Кроме ограничений в правах, также есть риск ареста денежных средств и движимого имущества.

«В какой-то момент должник может обнаружить, что его пластиковая карточка заблокирована. Это произойдет, если на его счет в банке наложили арест. Кроме того, под арест может попасть и личный автомобиль или иной вид транспорта», — рассказал эксперт.

Он объяснил, что такие ограничения возможны только после вступления в силу судебных актов.

Неоплаченные счета могут оставить жильцов без определенных видов коммунальных услуг. Прежде всего речь идет о подаче электричества и воды. В ряде случаев должника могут лишить только подачи горячей воды, в других же — отключить водоснабжение полностью.

Юрист предупредил, что в большинстве многоквартирных домов есть такая возможность. Для этого устанавливается заглушка на водоотведение, и человек не может пользоваться ни канализацией, ни водоснабжением.

Также неплательщик может лишиться и электричества. Рубильник выключают при наличии задолженности сроком более двух месяцев.

В обоих случаях должнику должны выслать предупреждение за месяц. И потом еще раз за три дня до введения ограничений. В этот период человек имеет право погасить задолженность, чтобы избежать отключения ЖКУ. Услуги обратно включают после того, как должник возместит затраты на отключение от ЖКУ.

Самые злостные неплательщики могут даже лишиться своей недвижимости. Их жилище могут арестовать, а затем продать с молотка. Такое может произойти, если сумма долга сопоставима со стоимостью недвижимости.

По словам Крохина, арест накладывается на квартиру на основании судебного решения. После этого судебный пристав имеет право выставить ее на публичные торги, где она и продается. После продажи разница между вырученной суммой и суммой долга возвращается собственнику.

Как ранее писал 5-tv.ru, за этот год у россиян рекордно выросли долги по оплате ЖКУ — до 804,5 миллиарда рублей.