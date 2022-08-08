Долги россиян за ЖКУ превысили 800 миллиардов рублей

Увеличение объема задолженности за коммуналку более чем на 7% эксперты объясняют несколькими причинами. Варианты решения проблемы тоже есть.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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За этот год у россиян рекордно выросли долги по оплате ЖКУ — до 804,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Росстате. По сравнению с 2021 годом в первом квартале 2022-го задолженности выросли более чем на 7%.

Как отмечают эксперты, ежегодное повышение тарифов за коммуналку не учитывает динамику доходов населения. Стоимость товаров и услуг в период кризиса изменилась, а вот зарплаты, как правило, не индексировались.

Негативное влияние оказал и введенный мораторий на банкротство налогоплательщиков. Все это привело к росту числа неплательщиков.

Причиной накопления коммунальных задолженностей становится еще и то, что малоимущие граждане не обращаются за субсидиями. Сейчас помощь получают только 6% тех, кому она положена.

В качестве решения проблемы отраслевые эксперты предлагают расширить группы лиц, которые могут получать субсидии. Также они хотят пересмотреть порог доходности семьи, позволяющий обращаться за ними.

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