МИД рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде

От граждан РФ при пересечении латвийской границы стали требовать подписать документ с осуждением действий Кремля.

Россия рассмотрит ответные меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде в эту страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что на днях временной поверенной в делах Латвии в России Даце Рутке уже были вручены две ноты протеста по поводу действий латвийских правоохранителей, оказывающих грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики.

Однако глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич, по словам Захаровой, «не понял обращения и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России». По его словам, российской стороне «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии», власти которой «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности».

«Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации. В связи с этим, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — написала Захарова в Telegram-канале.

Временная поверенная в делах Латвии была вызвана в российский МИД 27 июля, после того как глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал, что при пересечении границы Латвии от него потребовали подписать документ с осуждением действий Кремля.

Кроме того, с августа в Латвии перестало действовать соглашение об упрощенном перемещении жителей приграничных с РФ регионов. Проживающие в республике россияне и вовсе могут лишиться гражданства Латвии из-за поддержки спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве Латвии временно прекратили принимать заявления на визы для граждан РФ якобы из-за сложной международной ситуации. Выдача виз россиянам разрешена только в случае похорон близких родственников.