Военкор «Известий» Денис Кулага показал последствия удара ВСУ по Светлодарску

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Украинские военные метили в местную ВГА, но попали в жилой дом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Около десятка крупно-калиберных снарядов этой ночью выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) по Светлодарску. Боеприпасы упали в спальных районах центральной части города. Есть погибшие и раненые. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры. На место событий, одним из первых прибыл наш военкор Денис Кулага.

Вот следы, очередной, ночной атаки ВСУ по Светлодарску. Я объясню. метили скорее левее. Там находится городская военная администрация (ВГА). Но попали в жилой дом, такие разрушения в шести жилых домах. и пока к данной минуте есть информация о двух погибших, количество раненых уточняется.

Известно, что помимо жилых домов повреждения получили два детских сада, гостиница и ресторан. Завалы сейчас разбирают спасатели.

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