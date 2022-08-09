Звезда фильма «Бриолин» Оливия Ньютон-Джон умерла после долгой борьбы с раком

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Старт карьеры певицы и актрисы был очень удачным. Сразу 15 ее песен вошли в десятку хит-парада Billboard. Самыми известными композициями знаменитости считаются «Physical», «Magic» и «Xanadu».

Звезда фильма «Бриолин» Оливия Ньютон-Джон умерла после долгой борьбы с раком

Фото: www.globallookpress.com / Jales Valquer

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Австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон умерла после долгой борьбы с раком. Четырехкратной обладательнице премии «Грэмми» было 73 года. Об этом рассказал ее муж Джон Истерлинг в соцсетях.

По его словам, знаменитость ушла из жизни в окружении семьи и друзей. Это произошло 8 августа на ранчо в Калифорнии. Оливия Ньютон-Джон достаточно долго пыталась побороть рак груди.

Онкологическое заболевание у певицы диагностировали в 1992 году. Первый этап лечения прошел успешно: ремиссия продолжалась 20 с лишним лет. Однако в 2017 году рак снова вернулся. У актрисы появились метастазы в позвоночнике.

Тогда Оливия прервала выступления. К слову, в 2012 году артистка основала центр по борьбе с онкологией Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre.

Ньютон-Джон начала карьеру певицы в 1970-х. Старт карьеры певицы и актрисы был очень удачным. Сразу 15 ее песен вошли в десятку хит-парада Billboard. Самыми известными композициями исполнительницы считаются «Physical», «Magic» и «Xanadu». Однако широкую известность артистка получила после выхода на экраны мюзикла «Бриолин» в 1978 году. В нем она сыграла вместе с Джоном Траволтой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские артисты начинают снова интенсивно внедряться в западную культуру и на европейские сцены. Это происходит после массовой попытки отмены наших соотечественников за границей.

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