Аренда жилья подорожает в России после трех месяцев снижения цен

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«Известия»: аренда жилья подорожает в России после трех месяцев снижения цен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Плата за съем квартиры к сентябрю увеличатся на 10-20%, ожидают эксперты. У этого есть несколько причин.

Цены на аренду жилья начнут расти после нескольких месяцев снижения! Как рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости, к осени съемные квартиры могут подорожать на 10-20%.

Особенно в цене вырастут мини-студии и апартаменты гостиничного типа. Оживление на рынке аренды эксперты связывают с началом делового сезона и высокими ипотечными ставками.

Способствует росту цен и сокращение предложения. Собственники вторички устали ждать подходящего момента. Они больше не сдают квартиры, а пытаются их продать с дисконтом.

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